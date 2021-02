Vaccino Covid | Asl di La Spezia | omosessuali sono soggetti con comportamenti a rischio Come i tossicodipendenti

(Di giovedì 11 febbraio 2021) La Asl 5 di Lainserisce glitra iconnel modulo per ilcontro il. La ASL 5 di Laè finita al centro delle polemiche per aver specificato nei moduli per prenotare ilcontro ilche gliconsideraticon”. Nella stessa casellainseriti i “dediti alla prostituzione“., Asl 5 La...

ladyonorato : Finalmente anche #Galli riconosce l’immunità dei guariti: 'Niente vaccino a chi ha avuto il Covid'. L'infettivologo… - raffaellapaita : Sconvolgente che nel modulo per richiedere il vaccino Covid della Asl5 Liguria tra le voci che indicano i soggetti… - radiodeejay : Il servizio sanitario nazionale britannico (Nhs) ha mobilitato Elton John e Michael Caine per convincere i sudditi… - francescomank : RT @Corriere: Vaccino, Asl di La Spezia inserisce gli omosessuali tra i soggetti con comportamenti ... - Pietro_Otto : RT @Gengiskan73: E quindi il vaccino a che serve????? -

Ultime Notizie dalla rete : Vaccino Covid

il Resto del Carlino

... allarme varianti Nelle ultime 4 settimane sono calati nell'area europea i nuovi casi dima ... Poi: "C'è una linea sottile tra speranza dele falso senso di sicurezza". Vaccinato l'1,5% ...11 feb 11:58, Ue: forse in settimana firma contrattoNovavax L'Unione europea potrebbe firmare questa settimana o la prossima un contratto per la fornitura delantidell'...La compagnia assicurativa ha registrato un calo dell'utile operativo a 4,24 miliardi e di quello netto a 3,834 miliardi di dollari. Pesano le richieste di risarcimento pandemiche e le perdite per le c ...Nei moduli predisposti dall'Asl 5 di La Spezia per accedere alla vaccinazione anti Covid gli omosessuali sono considerati «soggetti con comportamenti a rischio ...