Vaccini anti Covid, Draghi pensa al modello inglese. Galli: «Una sola dose per tutti? Facilita le varianti» – L'intervista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Da una parte, l'ordinanza del Ministero della Salute che raccomanda la seconda somministrazione del vaccino di AstraZeneca dopo almeno 10 settimane dalla prima. Dall'altra, l'indiscrezione trapelata durante le consultazioni, che vorrebbe Mario Draghi proiettato su un modello inglese per la campagna vaccinale contro il Coronavirus – quello, cioè, che punta a fornire a più persone possibili la prima dose, anche col rischio di dover rimandare il richiamo. I ritardi delle case farmaceutiche e il rallentamento delle forniture europee aumentano il pericolo di allargare la forbice temporale tra una somministrazione e l'altra. E potrebbe non essere una buona idea. Secondo il professor Massimo Galli, direttore del dipartimento di Malattie infettive al Sacco di Milano, si tratta di una prospettiva per nulla ...

