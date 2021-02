Secondo Bill Gates dopo il Covid saranno queste le prossime minacce per l'umanità (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Covid-19 è ancora una questione tutt'altro che risolta, ma nel frattempo già si parla dei problemi che l'umanità dovrà affrontare in futuro. È Bill Gates a farlo, per la precisione: il fondatore di Microsoft, che nel 2015 avevamo (clamorosamente) anticipato in un discorso il tema di virus e pandemie è tornato a metterci in guardia contro una serie di minacce che si intravedono all'orizzonte. E, inevitabilmente, questa volta le sue parole hanno assunto un peso molto, molto differente. Pandemie, animali e natura Secondo numerosi esperti, d'altronde, saremmo entrati in quella che in modo un tantino brutale potremmo chiamare “era delle pandemie”, di cui il Covid è stato un capitolo particolarmente significativo a livello mondiale. Ma facciamo un passo indietro. La ... Leggi su gqitalia (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il-19 è ancora una questione tutt'altro che risolta, ma nel frattempo già si parla dei problemi che l'dovrà affrontare in futuro. Èa farlo, per la precisione: il fondatore di Microsoft, che nel 2015 avevamo (clamorosamente) anticipato in un discorso il tema di virus e pandemie è tornato a metterci in guardia contro una serie diche si intravedono all'orizzonte. E, inevitabilmente, questa volta le sue parole hanno assunto un peso molto, molto differente. Pandemie, animali e naturanumerosi esperti, d'altronde, saremmo entrati in quella che in modo un tantino brutale potremmo chiamare “era delle pandemie”, di cui ilè stato un capitolo particolarmente significativo a livello mondiale. Ma facciamo un passo indietro. La ...

