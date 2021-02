Picchia la compagna e aggredisce i carabinieri | 27enne in manette nel Casertano

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto Ihanno arrestato a Parete (Caserta) unegiziano con l’accusa di averto la convivente, colpendola al volto. Durante le fasi dell’arresto, l’uomo ha anche resistito ai, aggrendendoli; addosso i militari gli hanno trovato due lame da rasoio. L’uomo è stato condotto al carcere napoletano di Poggiorale per i reati di maltrattamenti in famiglia e resistenza a pubblico ufficiale, mentre la convivente è stato medicata sul posto dal 118. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

TeleuniversoTV : Valmontone – Distrugge casa e picchia la compagna. Arrestato 38enne : - semplicesai : Parete, picchia e minaccia la compagna. Raggiunto dai carabinieri li aggredisce - Day Italia News - CronacheCittadi : New post: Valmontone. 38enne in preda ai fumi dell’alcool distrugge casa, picchia la compagna e aggredisce i Carabi… - CasilinaNews : Valmontone. Distrugge la casa, picchia la compagna e aggredisce i Carabinieri: arrestato - oslaz : Valmontone: distrugge casa, picchia la compagna e aggredisce i Carabinieri -

Ultime Notizie dalla rete : Picchia compagna

ciociariaoggi.it

... in preda ai fumi dell'alcool, mentre distruggeva casa e aggrediva laconnazionale, 40enne, e che, alla vista dei militari, si è scagliato contro di loro procurandogli lievi lesioni. I ...Nel frattempo, è arrivata la madre di lei, che si è presa cura del bambino, mentre lui ha iniziato ad infierire sulla ex -lanciandole addosso i mobili poi gettandola a terra e prendendola a ...I carabinieri hanno arrestato a Parete (Caserta) un 27enne egiziano con l’accusa di aver picchiato la convivente, colpendola al volto. Durante le fasi dell’arresto, l’uomo ha anche resistito ai carabi ...La donna aveva denunciato il marito varie volte nel corso degli ultimi vent’anni per abusi fisici e verbali che si protraevano costantemente ...