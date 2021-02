Inzaghi studia l’Inter | il tecnico a lavoro per contenere Barella e Hakimi

(Di giovedì 11 febbraio 2021) I duelli di Inter-Lazio secondo Il Corriere della Sera, conal centro dell’analisi tattica in vista del match di San Siro Il Corriere della Sera si sofferma sulla sfida che andrà in scena a San Siro tra Inter e Lazio. Tanti i punti affrontati, in particolare l’atteggiamento dei biancocelesti nei confronti di due delle armi migliore dei nerazzurri:. PER TUTTE LE NOTIZIE SULLA LAZIO VAI SU LAZIONEWS24non stravolgerà la squadra reduce da 6 vittorie consecutive, ma avrà un occhio di riguardo nei confronti del marocchino, che nel match di Coppa Italia contro la Juventus ha messo in affanno Alex Sandro. A sinistra ilbiancoceleste punterà sull’accoppiata Marusic-Radu, col primo a mettere pressione all’esterno interista, il secondo a raddoppiare. Il compito sarà più ...

Corsa spedita, ma attenzione alle insidie. Uno come, maniacale, cerca di prevenirle: sente di poter competere non solo per la Champions, ma per ... l'allenatore letutte. Le esperienze ...La Samp guadagna campo ele mosse giallorosse, ma è ancora la squadra diad affacciarsi nell'area dei blucerchiati: cross di Insigne al 20 e taglio di Caprari che di testa trova il ...I duelli di Inter-Lazio secondo Il Corriere della Sera, con Inzaghi al centro dell’analisi tattica in vista del match di San Siro ...La sfida di domenica contro l’Inter può rilanciare la squadra verso i massimi traguardi. Oltre alla coppia Lukaku-Lautaro, il tecnico ha studiato come fermare gli altri pericoli ...