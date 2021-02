Incendio divampa in casa | terrore nel centro del paese Vigili del fuoco e carabinieri sul posto

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Terribileal terzo piano di una palazzina al civico 26 di Via Roma, a Darfo Boario Term, in provincia di Brescia, in Lombardia. Un ragazzino di tredici anni è riuscito a chiamare idele a fuggire in tempo dallache in cui viveva con i genitori. Sono bastati pochi attimi e l’intero appartamento in cui si trovava il 13enne era già avvolto dalle fiamme e invaso da una coltre di fumo nero irrespirabile. Fortunatamente il ragazzino, che in quel momento di trovava da solo in, è riuscito a chiamare idele a liberarsi dalle fiamme e a fuggire. Sulsi sono intervenute due squadre del comando provinciale deidel, arrivate da Darfo e Breno, con il supporto ...