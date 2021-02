Hong Kong, Taiwan, Uiguri: subito scintille tra Joe Biden e Xi Jinping nella prima telefonata ufficiale (Di giovedì 11 febbraio 2021) prima telefonata ufficiale tra il presidente statunitense Joe Biden e l’omologo cinese Xi Jinping. Nel corso della chiamata, avvenuta nella notte italiana tra il 10 e l’11 febbraio, il capo della Casa Bianca ha espresso la preoccupazione degli Stati Uniti per la «repressione» a Hong Kong e per la «violazione dei diritti umani» nello Xinjiang ai danni della popolazione degli Uiguri. Biden ha poi citato le «pratiche economiche coercitive e scorrette» di Pechino, e «le crescenti decise azioni» della Cina nella regione e nei confronti di Taiwan. La replica di Pechino Netta la replica del presidente cinese Xi Jinping: «Si tratta di affari interni che riguardano la ... Leggi su open.online (Di giovedì 11 febbraio 2021)tra il presidente statunitense Joee l’omologo cinese Xi. Nel corso della chiamata, avvenutanotte italiana tra il 10 e l’11 febbraio, il capo della Casa Bianca ha espresso la preoccupazione degli Stati Uniti per la «repressione» ae per la «violazione dei diritti umani» nello Xinjiang ai danni della popolazione degliha poi citato le «pratiche economiche coercitive e scorrette» di Pechino, e «le crescenti decise azioni» della Cinaregione e nei confronti di. La replica di Pechino Netta la replica del presidente cinese Xi: «Si tratta di affari interni che riguardano la ...

Agenzia_Ansa : Biden a Xi: Usa preoccupati per situazione Hong Kong e uiguri - SkyTG24 : Usa, il segretario di Stato Blinken: 'Cina rispetti diritti di Hong Kong, Tibet e uiguri' - Agenzia_Ansa : Usa, Blinken: Cina rispetti i diritti umani a Hong Kong e in Tibet - PoliticaNewsNow : Biden chiama Xi Jinping: preoccupazione per Hong Kong - konygrant : RT @GeopoliticalCen: Primo colloqui telefonico tra Joe Biden e Xi Jinping. Entrambi hanno sottolineato la necessità di evitare uno scontro… -