Governo Draghi, per 33% italiani dovrebbe durare fino a fine legislatura (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con la chiusura del secondo giro di consultazioni da parte del premier incaricato Mario Draghi sembra iniziare a prendere forma la formulazione del nuovo Governo. Un Governo che, per 1 italiano su 3, dovrebbe durare fino a fine legislatura. I cittadini però si dividono fra chi crede nel fine legislatura e chi pensa che il nuovo Governo si concluderà con l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. E’ quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research.Al momento, l’unico partito che ha dichiarato ufficialmente di non sostenere un futuro Governo Draghi è Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Questa scelta solitaria, in contrapposizione rispetto ... Leggi su ildenaro (Di giovedì 11 febbraio 2021) ROMA (ITALPRESS) – Con la chiusura del secondo giro di consultazioni da parte del premier incaricato Mariosembra iniziare a prendere forma la formulazione del nuovo. Unche, per 1 italiano su 3,. I cittadini però si dividono fra chi crede nele chi pensa che il nuovosi concluderà con l’elezione del nuovo Presidente della Repubblica. E’ quanto risulta da un sondaggio di Euromedia Research.Al momento, l’unico partito che ha dichiarato ufficialmente di non sostenere un futuroè Fratelli d’Italia di Giorgia Meloni. Questa scelta solitaria, in contrapposizione rispetto ...

Ultime Notizie dalla rete : Governo Draghi PIL UE a livelli pre - crisi nel 2022: e in Italia?

... ha proseguito Gentiloni dicendosi fiducioso che "l e capacità e l'esperienza" di Mario Draghi "possano dare un contributo a un Governo efficiente e europeista".

Quesito voto Rousseau su Governo Draghi/ M5s spaccati: "manipolatorio". E Casaleggio?

Fino alle ore 18 la piattaforma Rousseau ospita il voto online degli iscritti M5s per valutare il sostegno o meno al nuovo Governo Draghi , in rampa di lancio nelle prossime ore con la lista dei Ministri ormai pronta per essere presentata al Quirinale (tra domani e sabato): a far discutere in queste ore però è il quesito ...

Governo Draghi, la richiesta delle banche sulle moratorie Adnkronos Lezzi(M5S),con No su Rousseau si valuti astensione a governo

ROMA, 11 FEB - La senatrice M5s, Barbara Lezzi, sostenitrice con Alessandro Di Battista dell'opzione "astensione" del M5s al governo Draghi, torna in campo e rilancia sui social la posizione espressa ...

"Il problema della scuola non è prolungare fino a giugno" dice Maddalena Gissi

AGI - No a "proposte fuorvianti" come il prolungamento dell'anno scolastico fino a fine giugno. Le priorità della scuola sono altre, in primis maturità, esami di Stato e stabilizzazione dei precari. A ...

