Gerry Scotti diventa nonno | «Avevo paura di tenere in braccio mia nipote | nemmeno con mio figlio ero così imbranato»

Giulianotfound : Abbiamo foto del Duomo? No! Allora mettiamo una foto di quel gran pezzo D'uomo di Gerry Scotti tanto chi se ne acco… - ret4der : RT @Tremenoventi: “Ne abbiamo foto del Duomo?” “No ho una foto random di Gerry Scotti” “Buona” - Giulianotfound : RT @Tremenoventi: “Ne abbiamo foto del Duomo?” “No ho una foto random di Gerry Scotti” “Buona” - _taperjean : RT @Tremenoventi: “Ne abbiamo foto del Duomo?” “No ho una foto random di Gerry Scotti” “Buona” - mordred75 : RT @Tremenoventi: “Ne abbiamo foto del Duomo?” “No ho una foto random di Gerry Scotti” “Buona” -

Ultime Notizie dalla rete : Gerry Scotti

IL GIORNO

Nell'ultimo periodo sono tanti i conduttori e le conduttrici risultati positivi al Coronavirus: tra loro anche, Carlo Conti ed Alessandro Cattelan. Alcuni di loro, che non presentavano ...Indiscrezioni, rumors, pettegolezzi e molto altro ancora nella rubrica di Velvet, Gossip News! In questa puntata personaggi famosi per voi...Da oggi riprese le visite turistiche interrotte per le norme anti-Covid con la zona rossa e arancione. Tra i primi visitatori Gerry Scotti: "Da buon ...Nel Salottino ex Minimondo di “Avanti un altro!”, che tornerà su Canale 5 dall’8 marzo sempre condotto da Paolo Bonolis, uno dei ...