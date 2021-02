Future USA positivi nonostante dati sulla disoccupazione (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – I Future USA sono in rialzo negli scambi pre-apertura di Wall Street. Il mercato azionario statunitense non sembra preoccupato dal fatto che le richieste di sussidio alla disoccupazione siano diminuite meno delle attese. Si preannuncia quindi un apertura in positivo per i listini americani. Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,20% a 31.992 punti, quello sullo S&P 500 avanza dello 0,32% a 3.915 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,50% a 13.712 punti. Le azioni di Pinterest sono aumentate di oltre il 7% nel trading pre-market dopo che è emerso che Microsoft avrebbe tentato di acquisirla negli ultimi mesi. Leggi su quifinanza (Di giovedì 11 febbraio 2021) (Teleborsa) – IUSA sono in rialzo negli scambi pre-apertura di Wall Street. Il mercato azionario statunitense non sembra preoccupato dal fatto che le richieste di sussidio allasiano diminuite meno delle attese. Si preannuncia quindi un apertura in positivo per i listini americani. Il contratto sul Dow Jones sale dello 0,20% a 31.992 punti, quello sullo S&P 500 avanza dello 0,32% a 3.915 punti, mentre il Nasdaq guadagna lo 0,50% a 13.712 punti. Le azioni di Pinterest sono aumentate di oltre il 7% nel trading pre-market dopo che è emerso che Microsoft avrebbe tentato di acquisirla negli ultimi mesi.

fintechIT : RT @gimme5app: DIRETTA #Gimme5 Esploriamo il caso #GameStop dai suoi albori per scoprire le future conseguenze sulla #finanza?? #Live su Fa… - gimme5app : DIRETTA #Gimme5 Esploriamo il caso #GameStop dai suoi albori per scoprire le future conseguenze sulla #finanza??… - CorriereQ : Borsa: Europa debole, meno Milano (+0,2%), bene future Usa - fisco24_info : Borsa: Europa debole, meno Milano (+0,2%), bene future Usa: Bene la finanza, in difficoltà i petroliferi - il_Teino : Usa il mio referral link -

Ultime Notizie dalla rete : Future USA Future USA positivi nonostante dati sulla disoccupazione

I future USA sono in rialzo negli scambi pre - apertura di Wall Street. Il mercato azionario statunitense non sembra preoccupato dal fatto che le richieste di sussidio alla disoccupazione siano ...

Future USA positivi

Performance positiva anche per il future sul Nasdaq100 (+0,5%), prospettando un nuovo massimo storico per l'indice.

Future USA positivi aspettando Wall Street Il Messaggero Future USA positivi nonostante dati sulla disoccupazione

(Teleborsa) - I future USA sono in rialzo negli scambi pre-apertura di Wall Street. Il mercato azionario statunitense non sembra preoccupato dal fatto che le richieste di sussidio alla disoccupazione.

Wall Street: futures Usa positivi dopo conferma dovish Fed. Positivo esito stagione trimestrali

Futures Usa positivi dopo la chiusura record del Dow Jones nella sessione della vigilia. Anche lo S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno testato valori record, senza riuscire tuttavia a mantenere i guada ...

sono in rialzo negli scambi pre - apertura di Wall Street. Il mercato azionario statunitense non sembra preoccupato dal fatto che le richieste di sussidio alla disoccupazione siano ...Performance positiva anche per ilsul Nasdaq100 (+0,5%), prospettando un nuovo massimo storico per l'indice.(Teleborsa) - I future USA sono in rialzo negli scambi pre-apertura di Wall Street. Il mercato azionario statunitense non sembra preoccupato dal fatto che le richieste di sussidio alla disoccupazione.Futures Usa positivi dopo la chiusura record del Dow Jones nella sessione della vigilia. Anche lo S&P 500 e il Nasdaq Composite hanno testato valori record, senza riuscire tuttavia a mantenere i guada ...