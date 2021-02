Dopo Beppe Grillo, anche Salvini chiede un nuovo ministero a Draghi: “Faccia rinascere il Ministero per le disabilità” (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Anziché ministeri che già ci sono, suggeriamo al professor Draghi di far rinascere il Ministero per le disabilità”. A lanciare l’idea è il segretario della Lega Matteo Salvini, che in un tweet sottolinea che questo Ministero offrirebbe “voce e risposte concrete a 6 milioni di italiani troppo spesso dimenticati, bimbi, giovani e anziani che durante la pandemia hanno sofferto più di tutti gli altri”. La proposta di Salvini arriva Dopo che è stata accolta la richiesta del Movimento Cinque Stelle di inserire nel nuovo governo un Ministero della Transizione ecologica, avanzata da Beppe Grillo. Oggi si attende l’esito delle votazioni degli ... Leggi su tpi (Di giovedì 11 febbraio 2021) “Anziché ministeri che già ci sono, suggeriamo al professordi farilper le”. A lanciare l’idea è il segretario della Lega Matteo, che in un tweet sottolinea che questooffrirebbe “voce e risposte concrete a 6 milioni di italiani troppo spesso dimenticati, bimbi, giovani e anziani che durante la pandemia hanno sofferto più di tutti gli altri”. La proposta diarrivache è stata accolta la richiesta del Movimento Cinque Stelle di inserire nelgoverno undella Transizione ecologica, avanzata da. Oggi si attende l’esito delle votazioni degli ...

