Domande scomode sul Covid-19 - Parte prima (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ministoria di un virus e di un laboratorio cinese Dall'inizio del 2020 in poi, secondo il premio il Pulitzer Thomas Friedman, le date della storia, anziché avanti Cristo e dopo Cristo, dovrebbero essere denominate avanti coronavirus e dopo coronavirus. Verrà fatto poi - non casualmente - ricorso a una sorta di liturgia per celebrare l'arrivo del vaccino. L'esistenza dell'uomo è da sempre costellata dalla comparsa di agenti microbici che hanno minato la sua sopravvivenza. Pare infatti che i virus siano comparsi sul pianeta Terra contemporaneamente all'emergenza del genere Homo. Essi infettano l'uomo per il tramite di batteri oppure tramite vettori, cioè animali che fungono da ospiti intermedi, sfruttando i meccanismi della cellula ospite e sono presenti nel genoma umano in proporzioni variabili dal 5 all'8% in forma di Retrovirus endogeni, parenti stretti dei Coronavirus. Si pensa ...

