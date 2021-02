Di Battista guida il Vaffa a Grillo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il governo di Mario Draghi ha da essere sostenuto, ma quasi un attivista su due non si è fidato di Beppe Grillo. Rousseau fa registrare percentuali striminzite rispetto a quelle bulgare alle quali le votazioni pentastellate avevano abituato: i sì vincono con il 59,3%, i no si fermano al 40,7%. Una vittoria netta, ma in brusco calo rispetto al 90% che diede il via libera al contratto di governo con la Lega e a quasi 80% che disse sì al Pd. “È una vittoria di Alessandro”, commenta un 5 stelle di rango, fotografando perfettamente la situazione alle otto. Alle nove non risponde al telefono. Perché quella situazione semplicemente non esiste più. L’ex parlamentare si palesa su Facebook e consegna a un video di quattro minuti l’addio: “Accetto le decisioni ma non le digerisco. Non posso far altro che farmi da parte, d’ora in poi non parlerò più a nome del Movimento 5 stelle. ... Leggi su huffingtonpost (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il governo di Mario Draghi ha da essere sostenuto, ma quasi un attivista su due non si è fidato di Beppe. Rousseau fa registrare percentuali striminzite rispetto a quelle bulgare alle quali le votazioni pentastellate avevano abituato: i sì vincono con il 59,3%, i no si fermano al 40,7%. Una vittoria netta, ma in brusco calo rispetto al 90% che diede il via libera al contratto di governo con la Lega e a quasi 80% che disse sì al Pd. “È una vittoria di Alessandro”, commenta un 5 stelle di rango, fotografando perfettamente la situazione alle otto. Alle nove non risponde al telefono. Perché quella situazione semplicemente non esiste più. L’ex parlamentare si palesa su Facebook e consegna a un video di quattro minuti l’addio: “Accetto le decisioni ma non le digerisco. Non posso far altro che farmi da parte, d’ora in poi non parlerò più a nome del Movimento 5 stelle. ...

