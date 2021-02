Derby Together, la bella iniziativa del Milan in vista del match con l’Inter (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il Milan attraverso il proprio sito ufficiale ha comunicato le modalità dell'iniziativa Derby Together, in vista del match contro l'Inter in programma il 21 febbraio Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di giovedì 11 febbraio 2021) Ilattraverso il proprio sito ufficiale ha comunicato le modalità dell', indelcontro l'Inter in programma il 21 febbraio Pianeta

Ultime Notizie dalla rete : Derby Together Il Milan vuole riempire virtualmente San SIro per il derby

Le porte saranno chiuse, lo stadio resterà vuoto, senza la passione dei tifosi ma il club rossonero chiama a raccolta i suoi 500 milioni di supporters nel mondo con "Derby Together" dando la ...

Il Milan attraverso il proprio sito ufficiale ha comunicato le modalità dell'iniziativa Derby Together, in vista del match contro l'Inter in programma il 21 febbraio ...

Derby Milan-Inter, i rossoneri vendono biglietti virtuali: ecco come acquistarli e perché

Un'iniziativa per far sentire alla squadra la propria vicinanza e il sostegno ma, soprattutto, è un gesto concreto di supporto alle fasce più fragili della popolazione colpite dalla pandemia ...

