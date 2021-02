“Denunciato”. Francesco Totti, presentato un esposto contro il Pupone: “Non può farlo” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Piccoli guai per Francesco Totti: l’Associazione italiana agenti calciatori e società ha deciso di presentare un esposto contro l’ex capitano della Roma. L’accusa mossa nei confronti dell’ex capitano e bandiera della Roma è quella di fare a tutti gli effetti l’agente dei giocatori, pur senza esserlo ufficialmente. Lo stesso “Pupone” che poco più di un anno fa aveva deciso di dare il via alla sua nuova vita di talent scout attraverso la CT10 management, ha più volte chiarito di non esercitare l’attività di procuratore, ma solo di aver investito nel settore di riferimento da imprenditore. Ora sulla controversia indaga la Commissione agenti della Figc che ha aperto un fascicolo. Circa un anno fa, Francesco Totti lanciava la sua agenzia di scouting CT10 ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021) Piccoli guai per: l’Associazione italiana agenti calciatori e società ha deciso di presentare unl’ex capitano della Roma. L’accusa mossa nei confronti dell’ex capitano e bandiera della Roma è quella di fare a tutti gli effetti l’agente dei giocatori, pur senza esserlo ufficialmente. Lo stesso “” che poco più di un anno fa aveva deciso di dare il via alla sua nuova vita di talent scout attraverso la CT10 management, ha più volte chiarito di non esercitare l’attività di procuratore, ma solo di aver investito nel settore di riferimento da imprenditore. Ora sullaversia indaga la Commissione agenti della Figc che ha aperto un fascicolo. Circa un anno fa,lanciava la sua agenzia di scouting CT10 ...

