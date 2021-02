“Da Zero” è il nuovo singolo di Extraz! (Di giovedì 11 febbraio 2021) Da venerdì 12 febbraio sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “DA Zero”, il nuovo singolo di EXTRAZ. Da Zero racconta di quanto sia facile farsi prendere dalle circostanze e perdere di vista l’obiettivo, mettere le cose in chiaro con se stessi e ricominciare da Zero è l’unica cosa che conta. Extraz e Mike Ross sono pronti a voltare pagina con questo singolo. Spiega l’artista a proposito del suo nuovo inedito: «Abbiamo scelto questo singolo perché rappresenta al meglio quello che vogliamo trasmettere a chi ci ascolta, voglia di ricominciare, essere pronti a rischiare tutto pur di arrivare a vivere di ciò che si ama fare. Questa uscita per noi è importantissima, ci aspettiamo che il pubblico si possa sfogare e che ... Leggi su laprimapagina (Di giovedì 11 febbraio 2021) Da venerdì 12 febbraio sarà in rotazione radiofonica e su tutte le piattaforme digitali “DA”, ildi EXTRAZ. Daracconta di quanto sia facile farsi prendere dalle circostanze e perdere di vista l’obiettivo, mettere le cose in chiaro con se stessi e ricominciare daè l’unica cosa che conta. Extraz e Mike Ross sono pronti a voltare pagina con questo. Spiega l’artista a proposito del suoinedito: «Abbiamo scelto questoperché rappresenta al meglio quello che vogliamo trasmettere a chi ci ascolta, voglia di ricominciare, essere pronti a rischiare tutto pur di arrivare a vivere di ciò che si ama fare. Questa uscita per noi è importantissima, ci aspettiamo che il pubblico si possa sfogare e che ...

