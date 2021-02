Covid a Bollate, 3 scuole chiuse per focolaio con variante inglese, Ats e sindaco in allerta | IN EDICOLA (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono tre le scuole di Bollate coinvolte ne focolaio Covid in cui è stata rilevata anche la presenza della cosiddetta “variante inglese”. Si tratta di una scuola dell’infanzia e due scuole primarie dell’Istituto comprensivo Rosmini. Ats Città Metropolitana di Milano ha individuato un focolaio di casi Covid-19 che ha coinvolto nei giorni scorsi 45 alunni td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo Covid a Bollate, 3 scuole chiuse per focolaio con variante inglese, Ats e sindaco in allerta IN ... Leggi su ilnotiziario (Di giovedì 11 febbraio 2021) Sono tre ledicoinvolte nein cui è stata rilevata anche la presenza della cosiddetta “”. Si tratta di una scuola dell’infanzia e dueprimarie dell’Istituto comprensivo Rosmini. Ats Città Metropolitana di Milano ha individuato undi casi-19 che ha coinvolto nei giorni scorsi 45 alunni td module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo, 3percon, Ats einIN ...

