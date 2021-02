Coronavirus | Ue | Regioni libere di comprare vaccini non coperti da accordi

(Di giovedì 11 febbraio 2021) Bruxelles, 11 feb. (AdnKronos Salute) - Le, se vogliono, sonodi acquistareanti-Covid che non sianodalla strategia dell'Ue. Lo spiega il portavoce della Commissione Europea per la Salute Stefan de Keersmaecker, tornando, durante il briefing con la stampa a Bruxelles, sull'intenzione dichiarata da alcuneitaliane di acquistare, non è ben chiaro da chi, in autonomia, al di fuori del programma Ue. "L'unica cosa che possiamo dire - risponde il portavoce - è che iche sono stati comperati o negoziati dalla squadra dei negoziatori, con la Commissione e gli Stati membri tutti coinvolti, sono parte del portafoglio e la strategia non permette negoziati paralleli. Questo è molto chiaro". "Se invece - continua - parliamo ...

repubblica : ?? Coronavirus, le Regioni chiedono al governo di prorogare il divieto di spostamento, anche per zona gialla - franser_real : Coronavirus: i dati aggiornati all'11 febbraio - Righeblu : Confronto dati #coronavirus #11Febbraio 10 febbraio 2021 Situazione #Italia #Regioni #COVID19 #MinisteroSalute… - PalermoToday : Due regioni in rosso scuro: la nuova mappa dei territori ad alto rischio covid - italialcentro : RT @CiaoKarol: ++ Coronavirus. Il bollettino di oggi, 11 febbraio: 391 morti ++ ?????? Stop agli spostamenti fra Regioni? -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Regioni

L'Umbria dal 15 febbraio potrebbe essere collocata tutta in lockdown Cambierà con il governo Draghi il sistema dei colori dellein base al grado di rischio e di circolazione del? ......2% (ieri era del 4,2%) Vaccini anti - Covid: gli ostacoli per acquisti in autonomia delle... Veneto, 708 nuovi casi e 31 decessi in 24 ore Sono 708 nelle ultime 24 ore i contagi da...(LaPresse) – Le Regioni chiederanno al governo di prorogare il divieto di spostamenti oltre la scadenza fissata al 15 febbraio. Lo ha detto il presidente Stefano Bonaccini, a margine della riunione od ...Roma, 11 feb. (LaPresse) – “Al nuovo Governo chiederemo poi un incontro per una discussione a 360 gradi sul nuovo DPCM , per valutare le possibili graduali riaperture di alcune attività nel rispetto d ...