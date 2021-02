“Come nelle favole”. Uomini e Donne, Davide e Chiara: dopo la scelta è amore allo stato puro (Di giovedì 11 febbraio 2021) Davide Donadei ha deciso di uscire dallo studio insieme a Chiara Rabbi, lasciando in lacrime l’altra corteggiatrice, Beatrice Buonocore. Sono state le uniche due che effettivamente sono riuscite a smuovere qualcosa nel tronista e per lui non è stata una semplice scelta, anzi. Davide Donadei ha sempre detto di essersi legato molto a entrambe e anche le due ragazze si sono dimostrate si sono sempre solidali fra loro, non ci sono stati tutti quegli episodi a cui le corteggiatrici precedenti hanno abituato il pubblico. Beatrice e Chiara si sono ringraziate a vicenda prima di uscire dallo studio per la scelta. “Il mio desiderio era quello di uscire con una persona che mi poteva dare qualcosa di forte e quella persona sei tu”. Con queste parole ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 11 febbraio 2021)Donadei ha deciso di uscire dstudio insieme aRabbi, lasciando in lacrime l’altra corteggiatrice, Beatrice Buonocore. Sono state le uniche due che effettivamente sono riuscite a smuovere qualcosa nel tronista e per lui non è stata una semplice, anzi.Donadei ha sempre detto di essersi legato molto a entrambe e anche le due ragazze si sono dimostrate si sono sempre solidali fra loro, non ci sono stati tutti quegli episodi a cui le corteggiatrici precedenti hanno abituato il pubblico. Beatrice esi sono ringraziate a vicenda prima di uscire dstudio per la. “Il mio desiderio era quello di uscire con una persona che mi poteva dare qualcosa di forte e quella persona sei tu”. Con queste parole ...

LaStampa : Sulla #Terradeifuochi è arrivata nelle scorse ore una svolta. L'ISS ha certificato che c'è una relazione diretta, c… - La7tv : #tagada Vaccini, il 'caso' del modulo della Asl 5 di La Spezia dipenderebbe da un documento ufficiale del ministero… - RegLiguria : INDAGINE INTERNA ASL5: A seguito di una prima indagine interna della Asl5, è emerso che la tabella utilizzata, con… - Stefani19588156 : @totobrocchi @NDecristofaro Come sono d'accordo! Non ha la maturità per fare politica, preferisce la campagna elet… - DonatoSaliola : RT @DomaniGiornale: Loro sono i dimenticati del virus, sono stati «abbandonati», come titola @amnestyitalia. Urge l’avvio di un’inchiesta i… -