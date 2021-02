Bruttissimo colpo per Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser: “Tutto in medicine”. Cosa è successo (Di giovedì 11 febbraio 2021) Se subire un furto è già di per sé un fatto capace di smuovere gli equilibri di un nucleo familiare, essere derubati durante gli insospettabili tempi scanditi dalla pandemia è di certo tutt’altra questione. Ignazio Moser e Cecilia Rodriguez ne sono la più diretta testimonianza. La coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip stava vivendo un periodo di ritrovata e ricercata serenità, enfatizzato anche dalla buona notizia della maternità della sorella più grande di Cecilia, Belen Rodriguez. Eppure, la scorsa notte, tra sabato 5 e domenica 6 febbraio, le porte del loro appartamento di Trento sono state brutalmente violate, privando Ignazio e la più piccola delle Rodriguez dei loro oggetti più cari. A raccontarlo, attraverso una ... Leggi su tuttivip (Di giovedì 11 febbraio 2021) Se subire un furto è già di per sé un fatto capace di smuovere gli equilibri di un nucleo familiare, essere derubati durante gli insospettabili tempi scanditi dalla pandemia è di certo tutt’altra questione.ne sono la più diretta testimonianza. La coppia nata sotto i riflettori del Grande Fratello Vip stava vivendo un periodo di ritrovata e ricercata serenità, enfatizzato anche dalla buona notizia della maternità della sorella più grande di, Belen. Eppure, la scorsa notte, tra sabato 5 e domenica 6 febbraio, le porte del loro appartamento di Trento sono state brutalmente violate, privandoe la più piccola delledei loro oggetti più cari. A raccontarlo, attraverso una ...

