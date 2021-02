Australian Open oggi: orari 12 febbraio, tv, programma, streaming, ordine di gioco (Di venerdì 12 febbraio 2021) oggi, venerdì 12 febbraio, cominciano i match di terzo turno agli Australian Open 2021. Grande attesa in casa Italia per il match di Sara Errani, che se la vedrà con la rappresentante di Taipei Su-Wei Hsieh. Tornano in campo anche Novak Djokovic e Serena Williams ed attenzione anche al derby canadese tra Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime. Tutti gli Australian Open 2021 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport (match degli italiani su Eurosport 2, a meno di sovrapposizioni), mentre la diretta streaming verrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito il programma completo degli ... Leggi su oasport (Di venerdì 12 febbraio 2021), venerdì 12, cominciano i match di terzo turno agli2021. Grande attesa in casa Italia per il match di Sara Errani, che se la vedrà con la rappresentante di Taipei Su-Wei Hsieh. Tornano in campo anche Novak Djokovic e Serena Williams ed attenzione anche al derby canadese tra Denis Shapovalov e Felix Auger-Aliassime. Tutti gli2021 verranno trasmessi in diretta tv sui canali Eurosport (match degli italiani su Eurosport 2, a meno di sovrapposizioni), mentre la direttaverrà assicurata da Eurosport Player. OA Sport vi proporrà la diretta live testuale dell’intero torneo di Melbourne. Ricordiamo poi che Eurosport è visibile anche su DAZN. Di seguito ilcompleto degli ...

