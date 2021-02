Zingaretti: “Draghi promuoverà un’ulteriore cessione di sovranità all’Ue” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nicola Zingaretti è stato tra i primi a saltare sul carro di Mario Draghi, incensato in queste ore da quasi tutti i partiti italiani come “unico, possibile salvatore dell’Italia”. Quella stessa Italia che l’ex presidente della Bce ha contribuito a svendere ai grandi finanzieri dal panfilo Britannia, in realtà. Ma di questo passato, evidentemente molto remoto, nessuno pare avere più memoria. Mentre il carro dell’annunciato vincitore si affolla sempre più, contando ormai anche la presenza di Grillo e Salvini, il leader del Pd ha anticipato quello che sarà il percorso del nuovo esecutivo. Sempre più asservito, ovviamente, alla Troika. Come spiegato al termine delle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, infatti, Zingaretti ha delinato una futura “ulteriore cessione di sovranità” ... Leggi su ilparagone (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Nicolaè stato tra i primi a saltare sul carro di Mario, incensato in queste ore da quasi tutti i partiti italiani come “unico, possibile salvatore dell’Italia”. Quella stessa Italia che l’ex presidente della Bce ha contribuito a svendere ai grandi finanzieri dal panfilo Britannia, in realtà. Ma di questo passato, evidentemente molto remoto, nessuno pare avere più memoria. Mentre il carro dell’annunciato vincitore si affolla sempre più, contando ormai anche la presenza di Grillo e Salvini, il leader del Pd ha anticipato quello che sarà il percorso del nuovo esecutivo. Sempre più asservito, ovviamente, alla Troika. Come spiegato al termine delle consultazioni con il presidente del Consiglio incaricato, infatti,ha delinato una futura “ulterioredi” ...

