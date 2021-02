Viabilità Roma Regione Lazio del 10-02-2021 ore 19 | 45

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 10 febbraio 2021)DEL 10 FEBBRAIOORE 19.35 GIANGUIDO LOMBARDI BUONASERA E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’, UN SERVIZIO DELLA; IN APERTURA IL TRASPORTO FERROVIARIO: SULLA LINEA TERMINI-CENTOCELLE IL SERVIZIO E’ STATO RIPRISTINATO, SOSPESO IN PRECEDENZA CAUSA GUASTO TRENO A TORPIGNATTARA. E VENIAMO AL TRAFFICO, SUL TRATTO URBANO DELLA A24 INCOLONNAMENTI TRA IL BIVIO PER LA TANGENZIALE EST E PORTONACCIO IN DIREZIONE DEL RACCORDO ANULARE; RACCORDO DOVE LA CIRCONE E’ TORNATA REGOLARE, MENTRE CON RIFERIMENTO ALLE CONSOLARI PERMANGONO CODE SULLA NOMENTANA, TRA SANT’ALESSANDRO E COLLEVERDE IN DIREZIONE MENTANA, E SULL’APPIA TRA VIA DEI LAGHI E FRATTOCCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO; CIRCONE SOSTENUTA ANCHE SU VIA CRISTOFORO COLOMBO, TRA VIA DI MEZZOCAMMINO E ...