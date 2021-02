SIT-IN VIGILI DEL FUOCO DI CATANIA

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Venerdì 19 febbraio 2021 Sit In deideldavanti la Sede centrale di, dalle 10 alle 12 con lo sciopero del settore soccorso pubblico difesa civile aderenti all’organizzazione sindacale Usbdel: 4 ore per il personale operativo, l’intera giornata per l’amministrativo.Tutti i servizi saranno garanti nel rispetto delle normative vigenti in materia di garanzia e sciopero. “Si è arrivati allo sciopero – dice il Coordinatore Reggente Provinciale Usb Carmelo Barbagallo – dopo aver tentato un tavolo di conciliazione lo scorso 7 Gennaio 2021, con risultato negativo su tematiche di importante rilevanza e nonostante le indicazioni del presidente del tavolo paritetico abbia considerato giuste le argomentazioni esposte. Il Comando di ...

