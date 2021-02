Rrahmani: «Difesa a 3 o a 4? Un giocatore deve giocare come decide l’allenatore» (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel post partita di Atalanta-Napoli ai microfoni della rai il difensore del Napoli Amir Rrahmani. «Era una partita difficile, sapevamo che l’Atalanta gioca un calcio veloce». Si parla molto della Difesa a 3 e a 4, ma se un difensore è all’altezza sa giocare in entrambi i modi, è così? «Sì, quando cambi la squadra cambi anche l’allenatore. Gli allenatori cambiano le squadra, come gioca un allenatore tu devi giocare, i giocatori non possono decidere come vogliono giocare, ognuno ha un’idea diversa, ma l’idea unica è quella dell’allenatore». Hai giocato con Pessina nel Verona, è stato una spina nel fianco. «Sì. Noi eravamo con due attaccanti e lui veniva da dietro. E’ bravo a fare questo, sappiamo che l’Atalanta fa ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 11 febbraio 2021) Nel post partita di Atalanta-Napoli ai microfoni della rai il difensore del Napoli Amir. «Era una partita difficile, sapevamo che l’Atalanta gioca un calcio veloce». Si parla molto dellaa 3 e a 4, ma se un difensore è all’altezza sain entrambi i modi, è così? «Sì, quando cambi la squadra cambi anche. Gli allenatori cambiano le squadra,gioca un allenatore tu devi, i giocatori non possonorevogliono, ognuno ha un’idea diversa, ma l’idea unica è quella del». Hai giocato con Pessina nel Verona, è stato una spina nel fianco. «Sì. Noi eravamo con due attaccanti e lui veniva da dietro. E’ bravo a fare questo, sappiamo che l’Atalanta fa ...

SindromeN : @tuttonapoli #Rrahmani stasera il meno peggio della difesa (nonostante non sia stato in grado di fermare #Zapata!) - napolista : Rrahmani: «Difesa a 3 o a 4? Un giocatore deve giocare come decide l’allenatore» Alla Rai: «Era una partita diffici… - Salvato95551627 : RT @tuttonapoli: Rrahmani alla Rai: 'Era difficile, l'Atalanta gioca veloce e con pressione! Difesa a 4? Decide Gattuso' - tuttonapoli : Rrahmani alla Rai: 'Era difficile, l'Atalanta gioca veloce e con pressione! Difesa a 4? Decide Gattuso' - marco1926_ : Difesa del Napoli: Rrahmani=scarso come pochi Maksimovic=latrina Hysaj=gran figlio di puttana Mario rui=grandissimo… -