Ricky Tognazzi | conoscete la figlia dell’iconico artista | chi è e cosa fa?

Ricky Tognazzi, un personaggio che non ha bisogno di presentazioni, un'icona dello spettacolo italiano: conoscete sua figlia, chi è e cosa fa? Chi sono e cosa fanno i figli dell'iconico artista Ricky Tognazzi? (fonte getty)Arte e talento gli scorrono nel sangue, Ricky Tognazzi è un simbolo del panorama artistico nostrano, una vera e propria icona del mondo dello spettacolo. Nasce nel 1955 a Milano da Ugo Tognazzi, anch'egli grande attore e Pat O'Hara, anche lei artista. Il celebre interprete ha due fratelli e una sorella minori da parte di padre. Ricky Tognazzi ha studiato in Inghilterra, ha poi proseguito al DAMS a ...

A Mattino 5 Ricky Tognazzi parla de ' L'amore strappato ', la fiction diretta con la sceneggiatura della moglie Simona Izzo in onda su Canale 5. ' E' una storia incredibile, è un errore giudiziario spaventoso' - ...

Sul finale poi l'intervento di Ricky Tognazzi che a Federica Panicucci parla della fiction 'L'amore strappato' con Sabrina Ferilli nel ruolo di una mamma coraggio . Ecco il video Mediaset dell'intera ...

Mentre il pubblico di Canale 5 sta scoprendo o riscoprendo L’amore strappato, la fiction con Sabrina Ferilli e tratta da una storia realmente accaduta, ci sarà chi si sta domandando se ci sarà una sec ...

L'amore strappato, ritorna stasera in prima serata su Canale 5 la fiction con Sabrina Ferilli, ispirata a una storia vera.

