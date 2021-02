Puglia ‘gialla’ da giovedì dopo rettifica dei dati (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – “Sulla base dei dati del monitoraggio della Cabina di Regia che si è riunita a seguito della rettifica dei dati da parte della Regione Puglia, il ministro della Salute firmerà un’ordinanza che porta in area gialla la Puglia a partire dall’11 febbraio“. Lo comunica in una nota il ministero della Salute. Leggi su dire (Di mercoledì 10 febbraio 2021) ROMA – “Sulla base dei dati del monitoraggio della Cabina di Regia che si è riunita a seguito della rettifica dei dati da parte della Regione Puglia, il ministro della Salute firmerà un’ordinanza che porta in area gialla la Puglia a partire dall’11 febbraio“. Lo comunica in una nota il ministero della Salute.

Agenzia_Ansa : La #Puglia in area gialla dopo la rettifica dei dati Il Ministro della Salute firmerà un'ordinanza, valida dall'11… - HuffPostItalia : Puglia come la Lombardia, errore nei dati: da lunedì potrebbe tornare gialla - SkyTG24 : Covid, la Puglia torna in zona gialla da giovedì 11 febbraio dopo la rettifica dei dati - piobulgaro : Coronavirus, la Puglia torna gialla da giovedì: rivisti i dati sul contagio, il ministero accoglie le correzioni de… - CaporaleLuca : La Puglia in zona Gialla, aumentano posti in Terapia Intensiva ma con lo stesso personale sanitario. Dubbi ed incer… -