Pessina: “Nazionale? Ci penso. Sostituire Gomez è impossibile” (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il man of the match della semifinale tra Atalanta e Napoli, Matteo Pessina, ai Rai Sport ha commentato il successo che ha portato gli orobici in finale di Coppa Italia grazie anche alla sua doppietta. Queste le sue parole: “La cosa più importante è che stiamo facendo bene, che siamo passati. Ora siamo in finale di Coppa Italia e dentro a tutte le competizioni, questo era il nostro obiettivo. Poi è da inizio ottobre che giochiamo ogni tre giorni praticamente e stiamo dimostrando di avere una grande forza”. Gli Europei: “Ci penso, la Nazionale è l’obiettivo più grande per un giocatore. Ma ora siamo concentrati sull’Atalanta, c’è ancora tanto da fare, c’è il turno di Champions League alle porte. In Nazionale ci sono già stato a novembre, sarebbe bellissimo tornarci. Adesso penso all’Atalanta, poi se a ... Leggi su alfredopedulla (Di giovedì 11 febbraio 2021) Il man of the match della semifinale tra Atalanta e Napoli, Matteo, ai Rai Sport ha commentato il successo che ha portato gli orobici in finale di Coppa Italia grazie anche alla sua doppietta. Queste le sue parole: “La cosa più importante è che stiamo facendo bene, che siamo passati. Ora siamo in finale di Coppa Italia e dentro a tutte le competizioni, questo era il nostro obiettivo. Poi è da inizio ottobre che giochiamo ogni tre giorni praticamente e stiamo dimostrando di avere una grande forza”. Gli Europei: “Ci, laè l’obiettivo più grande per un giocatore. Ma ora siamo concentrati sull’Atalanta, c’è ancora tanto da fare, c’è il turno di Champions League alle porte. Inci sono già stato a novembre, sarebbe bellissimo tornarci. Adessoall’Atalanta, poi se a ...

SkySport : Atalanta-Napoli, Gasperini: 'Pessina da Nazionale e ora il Real' - UrsoGabriele1 : Matteo #pessina candidato ad un posto a centrocampo per l'Europeo. #NapoliAtalanta#nazionale - BisottoGiorgio : @agostinomela Pessina andrà in nazionale, Conti in serie B - sscalcionapoli1 : Pessina: 'Nazionale? Lo spero' #CoppaItalia #AtalantaNapoli #ForzaNapoliSempre - tuttoatalanta : Pessina: 'Obiettivo Nazionale, ma ora c'è la Champions con l'Atalanta. Gomez? Insostituibile'… -