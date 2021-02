Mestre | inseguito e picchiato dal branco | 19enne in ospedale

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) . Un’aggressione terribile quella subita da un ragazzo di 19 anni nelle vie centrali di. Il giovane è statoda 5 persone e poi pestato con un bastone. I cinque si sono dati alla fuga mentre il ragazzo è stato ricoverato. Gli agenti cercano ora di capire l’identità degli aggressori anche grazie all’ausilio delle telecamere. Un’aggressione brutale quella avvenuta nella giornata di ieri 8 febbraio 2021 in Riviera XX Settembre, nel pieno centro di. Un giovane di 19 anni è stato primae poi pestato da un gruppo di cinque persone che lo ha aggredito con un bastone. Il ragazzo ha provato a fuggire, ma è stato raggiunto e. Il ragazzo ha riportato diverse ferite alla testa per le quali è stato ricoverato inmentre ...

VerdiVeneto : RT @nuova_venezia: Un gruppo di ragazzi ha inseguito e picchiato a sangue un coetaneo all'ora dell'aperitivo. A terra un giovane con una pr… - nuova_venezia : Un gruppo di ragazzi ha inseguito e picchiato a sangue un coetaneo all'ora dell'aperitivo. A terra un giovane con u… -

Ultime Notizie dalla rete : Mestre inseguito

... 19enne in ospedale Nella giornata di lunedì 8 febbraio 2021, un ragazzo di 19 anni è statoda un branco composto da cinque individui, in Riviera XX Settembre, nel centro di, comune ...Ieri sera in centro aun 19enne è statoe bastonato da un gruppo di coetanei albanesi, potrebbe essere un regolamento di conti Ieri pomeriggio poco dopo le 18 il centro di, riviera XX Settembre per ...Dopo l'aggressione, da parte di una baby gang a Mestre, di una 30 enne ragazza cinese lunedì sera è stata la volta di un 20 enne italiano che ha riportato una ferita alla testa.Un’aggressione terribile quella subita da un ragazzo di 19 anni nelle vie centrali di Mestre. Il giovane è stato inseguito da 5 persone e poi pestato con un bastone. I cinque si sono dati alla fuga me ...