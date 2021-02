Le Storie vere di Sanpa, Manola di Jesolo: quella volta scappai e trovai Vincenzo alla sbarra, mi disse ‘Non ti tengo, scegli adesso, o la vita o la morte’ (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il nostro appuntamento telefonico con Manola slitta più volte, non ha molto tempo, lavora al reparto covid di Jesolo. Quando finalmente riusciamo a sentirci veniamo conquistati dalla sua voce, dalla sua cadenza, dalla linearità e dai dettagli della sua narrazione. Non riusciamo quasi a fare domande, Manola ha tutto nella testa, rivive l’incredibile film della sua vita e noi lo guardiamo con lei. Vi consigliamo di leggere attentamente la sua storia, è un pugno nello stomaco, una lezione con un lieto fine. Ciao Manola, raccontaci, come sei arrivata a San Patrignano?Ciao ragazzi. Allora io vengo da una famiglia di militari, papà era un militare. Una famiglia molto benestante. Mio fratello entrò nella tossicodipendenza, frequentava compagnie un po’ ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il nostro appuntamento telefonico conslitta più volte, non ha molto tempo, lavora al reparto covid di. Quando finalmente riusciamo a sentirci veniamo conquistati dsua voce, dsua cadenza, dlinearità e dai dettagli della sua narrazione. Non riusciamo quasi a fare domande,ha tutto nella testa, rivive l’incredibile film della suae noi lo guardiamo con lei. Vi consigliamo di leggere attentamente la sua storia, è un pugno nello stomaco, una lezione con un lieto fine. Ciao, raccontaci, come sei arrivata a San Patrignano?Ciao ragazzi. Allora io vengo da una famiglia di militari, papà era un militare. Una famiglia molto benestante. Mio fratello entrò nella tossicodipendenza, frequentava compagnie un po’ ...

SheMsBluebell : 'Le storie di questo volume non sono paurose perchè fantastiche, bensì paurose perché vere:riflessi del nostro esse… - ABeerbike : RT @RadioFrecciaOf: Prende il via domani alle 16:00 il nuovo podcast 'I ribelli dello #sport'?? #Nessuno e #PaoloPacchioni raccontano le sto… - AnnaaaGreys : @erika_92IT Non mi sento di giudicare prima di sapere, però ci sono (purtroppo) tante storie vere di gente che conc… - missbuonanotte : Lo disse la stessa Maria Teresa che senza storielle da raccontare non ti caga nessuno. E allora lei che fa? Inizia… - Raindog2541 : RT @RadioFrecciaOf: Prende il via domani alle 16:00 il nuovo podcast 'I ribelli dello #sport'?? #Nessuno e #PaoloPacchioni raccontano le sto… -