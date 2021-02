Ilaria Capua: il virus si ‘camuffa’, bisogna prevedere la diffusione delle varianti (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Questa sera a dìMartedì programma di La7, condotto da conduce Giovanni Floris, appuntameneto settimanale con la politica e l’attualità, parlano svariate personalità. Ilaria Capua, virologa, professoressa universitaria, ricercatrice ed ex politica italiana, risponde in collegamento dalla Florida, alle domande sul Covid. “A che punto siamo?” chiede il presentatore. La virologa sottolinea la “buona notizia”, oggi si è arrivati al picco di contagi a livello mondiale, da qui si può solo calare. La campagna vaccinale è la priorità, afferma la virologa, proprio come ha fatto il neo presidente americano Joe Biden, il quale ha capito che se non avesse risolto alcune cose importanti, lo strascico pandemico sarebbe durato a lungo. Il piano vaccinale è stato al primo posto posto riuscendo a vaccinare 9,3 milioni di americani. Il ... Leggi su ck12 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Questa sera a dìMartedì programma di La7, condotto da conduce Giovanni Floris, appuntameneto settimanale con la politica e l’attualità, parlano svariate personalità., virologa, professoressa universitaria, ricercatrice ed ex politica italiana, risponde in collegamento dalla Florida, alle domande sul Covid. “A che punto siamo?” chiede il presentatore. La virologa sottolinea la “buona notizia”, oggi si è arrivati al picco di contagi a livello mondiale, da qui si può solo calare. La campagna vaccinale è la priorità, afferma la virologa, proprio come ha fatto il neo presidente americano Joe Biden, il quale ha capito che se non avesse risolto alcune cose importanti, lo strascico pandemico sarebbe durato a lungo. Il piano vaccinale è stato al primo posto posto riuscendo a vaccinare 9,3 milioni di americani. Il ...

La7tv : #dimartedi Covid, Ilaria #Capua: 'Oggi è il giorno del picco dei contagi a livello mondiale, potremmo essere ad una… - fattoquotidiano : Governo Draghi, Galli: “Ilaria Capua ministra della Salute? Non la vedo adatta, non ha alcuna esperienza di sanità… - cinziasams : RT @La7tv: #dimartedi Covid, Ilaria #Capua: 'Oggi è il giorno del picco dei contagi a livello mondiale, potremmo essere ad una stabilizzazi… - mrcllznn : RT @SanitaInf: Il presidente incaricato #Draghi non ha ancora sciolto la riserva ma già circolano i primi nomi per Lungotevere Ripa. Oltre… - tizianotagliavi : @PoliticaPerJedi @MassimGiannini @LaStampa Ma che si debbano sempre vedere le varie espressioni di Giannini quando… -