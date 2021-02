Il fratello di Pierpaolo svela cosa non lo convinceva di Giulia Salemi: “Siamo stati influenzati dai fan!” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il fratello di Pierpaolo Pretelli, ospite di Casa Chi, finalmente ha confessato di avere “remato” contro quando la storia con Giulia Salemi stava per muovere i primi passi nella Casa del Grande fratello Vip. Il fratello di Pierpaolo Pretelli parla di Elisabetta Gregoraci Noi non abbiamo bisogno di farci un week end a Montecarlo e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di mercoledì 10 febbraio 2021) IldiPretelli, ospite di Casa Chi, finalmente ha confessato di avere “remato” contro quando la storia constava per muovere i primi passi nella Casa del GrandeVip. IldiPretelli parla di Elisabetta Gregoraci Noi non abbiamo bisogno di farci un week end a Montecarlo e... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

