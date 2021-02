Huawei Band 4 Pro | fitness tracker in offerta su Amazon con sconto del 46%

CouponsSconti : ?? HUAWEI Band 4 Pro Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 0.95”, Monitoraggio Battito Cardiaco, Monitoragg… - d0eb7e0a143443b : Da' un'occhiata a 'HUAWEI Band 4 Pro Smart Band Fitness Tracker, Touchscreen AMOLED 0.95”, Monitoraggio Battito Car… - offertenonstop : ?? HUAWEI Band 4 Pro Smart Band Fitness Tracker, Touc ?? Prezzo attuale: 42.9€ ? Prezzo precedente: 79.9€ ?? Stai risp… -

Ultime Notizie dalla rete : Huawei Band

Telefonino.net

...99 ( 109,99 ) Xiaomi Mi Smart4C - 15,99 ( 20,99 ) Offerte ancora disponibili Oppo A53 " 64 GB - 159,99 (207,99) Apple iPhone 11 - 644,99 (949,00)P30 Lite - 206,00 (349,...Vi avevamo già parlato della promozione messa in campo dain occasione della festa di San Valentino , ebbene restiamo in campo smartphone per offrirvi ...90 ( 169,90 ) Honor5 - 29,90 ( 34,...Completo nelle funzioni e ora anche molto economico: parliamo del fitness tracker Huawei Band 4 Pro, in offerta su Amazon con sconto del 46%.Il Router 4G Huawei AI Cube ha uno speaker integrato con l'assistente vocale Amazon Alexa, oggi va in offerta al prezzo più basso di sempre.