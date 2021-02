Gillian Anderson a gamba tesa nella polemica su The Crown: “Poteva raccontare di peggio sui Reali” (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non le manda certo a dire Gillian Anderson, fresca di nomination ai Golden Globes per la sua interpretazione di Margaret Thatcher in The Crown. L’attrice americana cresciuta a Londra, ex compagna dello showrunner della serie Peter Morgan, è intervenuta a gamba tesa nel dibattito ancora molto acceso sulla rappresentazione della famiglia Reale inglese: nonostante la quarta stagione sia uscita lo scorso novembre, le polemiche infiammano ancora sulla stampa britannica, soprattutto sul fronte della necessità di chiarire al pubblico la natura fictional e non documentaristica del format. La quarta stagione di The Crown (qui la nostra recensione) è stata dedicata principalmente al rapporto della Regina con la Thatcher e alla storia tormentata tra Carlo e Diana: temi che hanno riacceso il ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Non le manda certo a dire, fresca di nomination ai Golden Globes per la sua interpretazione di Margaret Thatcher in The. L’attrice americana cresciuta a Londra, ex compagna dello showrunner della serie Peter Morgan, è intervenuta anel dibattito ancora molto acceso sulla rappresentazione della famiglia Reale inglese: nonostante la quarta stagione sia uscita lo scorso novembre, le polemiche infiammano ancora sulla stampa britannica, soprattutto sul fronte della necessità di chiarire al pubblico la natura fictional e non documentaristica del format. La quarta stagione di The(qui la nostra recensione) è stata dedicata principalmente al rapporto della Regina con la Thatcher e alla storia tormentata tra Carlo e Diana: temi che hanno riacceso il ...

