Esordisce sul Samsung Galaxy S20 FE l'aggiornamento One UI 3.1 (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Arrivano interessanti segnali oggi 10 febbraio per i tanti utenti che in questi mesi hanno deciso di acquistare un Samsung Galaxy S20 FE. Tutto ruota attorno al rilascio del tanto atteso aggiornamento con One UI 3.1, dopo che nel corso delle ultime settimane ci siamo concentrati soprattutto sulle offerte concepite dai vari store per il device in questione. Come stanno le cose? A breve, tutti potranno sfruttare il potenziale del pacchetto software, secondo le informazioni che sono trapelate questo mercoledì tramite gli addetti ai lavori. Tutto pronto per l'utenza Samsung Galaxy S20 FE con aggiornamento One UI 3.1 A tal proposito, bisogna riportare alcuni dettagli forniti pochi minuti fa da Sammobile, secondo cui l'aggiornamento più atteso dal pubblico è attualmente disponibile in mercati ...

