Bari, al via l’avventura di Carrera: novità tattiche e di mercato (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Il Bari ha fatto, nel giro di pochi mesi, una seconda rivoluzione tecnica e societaria: Auteri e Romairone, i costruttori di questa armata biancorossa, hanno salutato. Luigi De Laurentiis, secondo TuttoC in piena autonomia, ha scelto Massimo Carrera per riscattare la stagione. Il presidente ha raccontato l’entusiasmo del nuovo mister, al quale però non mancheranno le difficoltà: la prima tegola è stata proprio la rottura del crociato per Citro. Ecco perché ci saranno diverse novità tattiche e addirittura un proseguimento del mercato tra gli svincolati. Per quanto riguarda il capitolo direttore sportivo, per ora ci sono stati solo dei sondaggi. Il nuovo Bari di Carrera Un allenatore giovane, entusiasta, con un’importante gavetta alle spalle e già con una discreta ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Ilha fatto, nel giro di pochi mesi, una seconda rivoluzione tecnica e societaria: Auteri e Romairone, i costruttori di questa armata biancorossa, hanno salutato. Luigi De Laurentiis, secondo TuttoC in piena autonomia, ha scelto Massimoper riscattare la stagione. Il presidente ha raccontato l’entusiasmo del nuovo mister, al quale però non mancheranno le difficoltà: la prima tegola è stata proprio la rottura del crociato per Citro. Ecco perché ci saranno diversee addirittura un proseguimento deltra gli svincolati. Per quanto riguarda il capitolo direttore sportivo, per ora ci sono stati solo dei sondaggi. Il nuovodiUn allenatore giovane, entusiasta, con un’importante gavetta alle spalle e già con una discreta ...

LobbaLuisa : RT @B16Antonella: Cane ipovedente trovato in stato confusionale a Bari ora cerca casa - LobbaLuisa : RT @Emilystellaemi2: Cane ipovedente trovato in stato confusionale a Bari ora cerca casa - AndreaV91234412 : RT @Emilystellaemi2: Cane ipovedente trovato in stato confusionale a Bari ora cerca casa - bellissima2021 : RT @Emilystellaemi2: Cane ipovedente trovato in stato confusionale a Bari ora cerca casa - emilio_giuliano : RT @Emilystellaemi2: Cane ipovedente trovato in stato confusionale a Bari ora cerca casa -