Avellino | ballottaggio in difesa per sostituire lo squalificato Illanes

(Di mercoledì 10 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti– E’ cominciata la settimana di lavoro per l’di Piero Braglia. Dopo la vittoria con il Palermo, Miceli e soci, sabato pomeriggio affronteranno la Juve Stabia. Quest’ultima uscita vincente, seppur di misura, contro la Virtus Francavilla nell’ultimo turno di campionato. L’obiettivo dei lupi è sorpassare il Bari che osserverà un turno di riposo. Formazione che ha dato una sterzata chiamando in panchina Massimo Carrera al posto di Gaetano Auteri. All’appuntamento del “Menti”, l’, ci arriverà orfana di. Il difensore argentino è stato appiedato per un turno dal Giudice Sportivo dopo il quinto cartellino rimediato con i siciliani. Sarà dunqueincon uno tra Dossena o Rocchi che affiancherà nel 3-5-2 Silvestri e ...

