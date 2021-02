Australian Open 2021: Serena Williams batte Stojanovic, fuori Andreescu (Di mercoledì 10 febbraio 2021) Serena Williams trova un altro successo agli Australian Open 2021. La tennista statunitense batte la serba Nina Stojanovic in due set con il punteggio di 6-3 6-0 e conquista il terzo turno dello slam a Melbourne, in cui affronterà la russa Anastasija Potapova. Eliminata invece Bianca Andreescu. La giovane canadese, che nel primo turno aveva sconfitto la rumena Mihaela Buzarnescu, viene superata dalla taiwanese Hsieh Su-wei in due set con lo score di 6-3 6-2. Successo in due parziali anche per Aryna Sabalenka, che ha la meglio su Daria Kasatkina per 7-6(5) 6-3. Va rapida Garbine Muguruza, che in un ora si libera di Liudmila Samsonova con il punteggio di 6-3 6-1. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 10 febbraio 2021)trova un altro successo agli. La tennista statunitensela serba Ninain due set con il punteggio di 6-3 6-0 e conquista il terzo turno dello slam a Melbourne, in cui affronterà la russa Anastasija Potapova. Eliminata invece Bianca. La giovane canadese, che nel primo turno aveva sconfitto la rumena Mihaela Buzarnescu, viene superata dalla taiwanese Hsieh Su-wei in due set con lo score di 6-3 6-2. Successo in due parziali anche per Aryna Sabalenka, che ha la meglio su Daria Kasatkina per 7-6(5) 6-3. Va rapida Garbine Muguruza, che in un ora si libera di Liudmila Samsonova con il punteggio di 6-3 6-1. SportFace.

Eurosport_IT : E ANDIAMO MATTEO!!!! ???????? Matteo #Berrettini batte Anderson 7-6 7-5 6-3 e va al 2° turno degli Australian Open!… - zazoomblog : LIVE Australian Open 2021 risultati 10 febbraio in DIRETTA: avanza Serena Williams fuori Andreescu e Kvitova -… - michelerizzi3 : RT @IlZebraapois: Come mai agli Australian Open di tennis sugli spalti c'è il pubblico ed udite udite senza mascherina? - zazoomblog : LIVE Australian Open 2021 risultati 10 febbraio in DIRETTA: avanza Serena Williams eliminata la canadese Bianca Van… - isladecoco7 : RT @IlZebraapois: Come mai agli Australian Open di tennis sugli spalti c'è il pubblico ed udite udite senza mascherina? -