Aggredisce la fidanzata e i carabinieri sull' autobus

Ultime Notizie dalla rete : Aggredisce fidanzata

Qui News Firenze

Il giovane, a bordo dell'autobus urbano di Ataf, all'altezza di piazza Puccini, ha aggredito per futili motivi la sua, una connazionale di 26 anni, causandole una lesione al volto. Il ...Tenta di uccidere il compagno a colpi di martello e con una coltellata al torace dopo aver visto nel telefonino la foto della sua ex. I carabinieri della compagnia di Giarre hanno arrestato ieri mattina una donna di 49 anni per tentato omicidio e maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dai militari, la ...Fabriano – Le indagini relative alla brutale aggressione dello scorso 12 gennaio ai danni di un dipendente dell’esercizio commerciale Eurospin ...FIRENZE: Mentre si trovava a bordo di un autobus ha prima aggredito la sua fidanzata e poi si è scagliato sui carabinieri arrivati su segnalazione dell'autista ...