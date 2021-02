Zaia compra i vaccini per i veneti e umilia Arcuri e Conte: senza fare i bulli, le dosi sono sul mercato (Di martedì 9 febbraio 2021) È ufficiale: Luca Zaia si compra i vaccini ed è pronto a distribuirli ai veneti. Nel rituale appuntamento in diretta per fare il punto sui numeri della pandemia e aggiornare sulla campagna vaccinale in Veneto, il governatore della Regione ufficializza quanto parzialmente accennato nei giorni scorsi e dichiara: «Inspiegabilmente ci sono dosi di vaccino sul mercato. Noi stiamo verificando per capire se è vero. Abbiamo anche le carte che lo dimostrerebbero. Ovviamente parlo di vaccini autorizzati». La Regione Veneto va dritta per la sua strada, certa che la via maestra sia quella di acquistare vaccini in autonomia. D’ altro canto, così è andata già con le mascherine. Poi con i tamponi rapidi, guarda caso sdoganati dal ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 9 febbraio 2021) È ufficiale: Lucasied è pronto a distribuirli ai. Nel rituale appuntamento in diretta peril punto sui numeri della pandemia e aggiornare sulla campagna vaccinale in Veneto, il governatore della Regione ufficializza quanto parzialmente accennato nei giorni scorsi e dichiara: «Inspiegabilmente cidi vaccino sul. Noi stiamo verificando per capire se è vero. Abbiamo anche le carte che lo dimostrerebbero. Ovviamente parlo diautorizzati». La Regione Veneto va dritta per la sua strada, certa che la via maestra sia quella di acquistarein autonomia. D’ altro canto, così è andata già con le mascherine. Poi con i tamponi rapidi, guarda caso sdoganati dal ...

