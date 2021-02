' Xbox Series X S sono dei fermacarte senza una connessione internet Andrebbero cambiate'

(Di martedì 9 febbraio 2021) John Linneman di Digital Foundry ha parlato attraverso Twitter diX/S e di quello che, secondo lui, è un grosso limite delle console di Microsoft. Stando a Linneman, infatti, le nuoveunaposessere paragonate a dei "" e, proprio per questo, sarebbe necessario un cambio. Ovviamente, le parole dell'esperto di DF hanno subito acceso la discussione in rete, con alcuni che hanno sottolineato come in realtà Microsoft abbia voluto in qualche modo introdurre quel concetto molto criticato alla presentazione diOne, ovvero l'"always online". Leggi altro...

