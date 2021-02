UN POSTO AL SOLE, anticipazioni puntata di mercoledì 10 febbraio 2021 (Di martedì 9 febbraio 2021) anticipazioni puntata di Un POSTO al SOLE in onda mercoledì 10 febbraio 2021: Thea Dimitru (Martiné Galstyan) deve di nuovo raccontare una bugia per difendere il fratello. Michele (Alberto Rossi) cerca di convincere Chiara Petrone (Alessandra Masi) a rinunciare al progetto dell’intervista a Silvia (Luisa Amatucci). Ci sarà un evento mondano al Circolo e l’invito a tale appuntamento provocherà tensioni tra Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone). Nunzio (Vladimir Randazzo) cerca ora di prestare la massima attenzione per non insospettire Franco (Peppe Zarbo) e intanto spera di mettere insieme la somma di denaro necessaria per evitare ulteriori guai! Un POSTO al SOLE: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ... Leggi su tvsoap (Di martedì 9 febbraio 2021)di Unalin onda10: Thea Dimitru (Martiné Galstyan) deve di nuovo raccontare una bugia per difendere il fratello. Michele (Alberto Rossi) cerca di convincere Chiara Petrone (Alessandra Masi) a rinunciare al progetto dell’intervista a Silvia (Luisa Amatucci). Ci sarà un evento mondano al Circolo e l’invito a tale appuntamento provocherà tensioni tra Alberto Palladini (Maurizio Aiello) e Clara (Imma Pirone). Nunzio (Vladimir Randazzo) cerca ora di prestare la massima attenzione per non insospettire Franco (Peppe Zarbo) e intanto spera di mettere insieme la somma di denaro necessaria per evitare ulteriori guai! Unal: tutte le nostre news anche su Instagram (entrando da ...

LinkaTv : E' iniziato Un posto al sole su #rai3 Clicca qui per classifica tweet: - michele_menard : 'Un posto al sole whatever it takes ci sarà' frase da tatuarsi subito #chesucc3de #upas - redazionetvsoap : #UnPostoAlSole #Upas #Anticipazioni La #trama di #domani, #10febbraio - nefelef : guarda Un Posto Al Sole commenta con #twittamiUpas - infoitsport : Il Sole 24 Ore – Il Piano B di Suning, rifinanziamento al posto della cessione. Dettagli e cifre in ballo -