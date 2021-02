“Tommaso Zorzi è proprio bono!” | ex del GF Vip si sbilancia fuori dalla Casa

(Di martedì 9 febbraio 2021) Giacomo Urtis non ha mai nascosto il suo interesse nei confronti di. E così, anche ieri sera nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, è arrivato il nuovo apprezzamento attraverso il suo account di Twitter. “”, ex del GF Vip si“Comunque ho vistoin... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

fanpage : #Gfvip, il web si divide tra #iostocontommaso e #iostocongiulia, interviene Gaia, sorella di Tommaso - VanityFairIt : In onda l'8 marzo, alla conduzione di Ilary Blasi, nel cast, Giovanni Ciacci e Paul Gascoigne. Tra gli opinionisti,… - kcobainsvoice : RT @tempoweb: Tutti contro Giulia Salemi. E Pupo attacca #Zorzi #gfvip @GF_diretta - tutticomemily : Aereo Tommaso Zorzi? - simonaquestioni : @siliana40502777 @CastedduM @zorzi_gaia Maria Teresa non ha mai parlato male di Tommaso -

Ultime Notizie dalla rete : Tommaso Zorzi

Nel frattempo, a far discutere, è la Nomination dialla Ruta : un tradimento che nessuno si sarebbe mai aspettato! Scopri le ultime news sul Grande Fratello Vip .Nell'ultima diretta del GF Vipe Stefania Orlando hanno ribadito a Alfonso Signorini il loro pensiero su Giulia Salemi. In realtà ad avere il dente avvelenato è più che altro. 'Se c'è una persona che si è ...Al Grande Fratello Vip, Stefania Orlando e Tommaso Zorzi hanno nascosto qualcosa in una busta: di cosa si tratta nello specifico?Elisabetta Gregoraci criticata per l'abito semi trasparente, Pamela Barretta interviene in sua difesa: "Siete tutte sante?" Nella trentottesima puntata ...