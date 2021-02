SpaceX, Starlink apre alle prime prenotazioni e Musk punta all’IPO (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) – SpaceX, società aerospaziale fondata da Elon Musk (fondatore anche di Tesla), ha iniziato ad accettare i preordini da potenziali clienti per Starlink, il servizio internet che sta costruendo mandando in orbita una costellazione di satelliti. Starlink ha l’obiettivo di garantire alta velocità di connessione ai consumatori di qualsiasi parte del pianeta. Da oggi è possibile compilare un campo sul sito del servizio per preordinarlo con un deposito pari a 99 dollari. Il progetto dovrebbe partire inizialmente da Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Alcuni utenti statunitensi hanno segnalato che inserendo la propria zona di residenza, il sistema comunica che “la copertura arriverà tra la metà e la fine del 2021”, mentre ad altri viene segnalato il 2022. SpaceX ha avviato un programma beta di ... Leggi su quifinanza (Di martedì 9 febbraio 2021) (Teleborsa) –, società aerospaziale fondata da Elon(fondatore anche di Tesla), ha iniziato ad accettare i preordini da potenziali clienti per, il servizio internet che sta costruendo mandando in orbita una costellazione di satelliti.ha l’obiettivo di garantire alta velocità di connessione ai consumatori di qualsiasi parte del pianeta. Da oggi è possibile compilare un campo sul sito del servizio per preordinarlo con un deposito pari a 99 dollari. Il progetto dovrebbe partire inizialmente da Stati Uniti, Canada e Regno Unito. Alcuni utenti statunitensi hanno segnalato che inserendo la propria zona di residenza, il sistema comunica che “la copertura arriverà tra la metà e la fine del 2021”, mentre ad altri viene segnalato il 2022.ha avviato un programma beta di ...

