Selvaggia Lucarelli critica il trucco e i glitter di Giorgia Meloni e scoppia la polemica (Di martedì 9 febbraio 2021) Selvaggia Lucarelli torna all’attacco. Il suo ruolo di giornalista, di opinionista e di critica, almeno sui social, la spinge a dire la sua sull’argomento che più le sta a genio anche se questo spesso significa non essere coerenti. Questa è l’accusa che le viene mossa su Twitter in queste ore in cui il suo cognome svetta tra gli argomenti più twittati e tutto per via della sua uscita, poco felice in realtà, sul trucco e l’ombretto glitterato di Giorgia Meloni. Al grido di “La Meloni con quel glitter ci sta dicendo qualcosa” e con tanto di primo piano della sua “vittima”, ecco che Selvaggia Lucarelli ha detto la sua anche in questo caso attirando polemiche e complimenti. Se da una parte c’è chi ... Leggi su optimagazine (Di martedì 9 febbraio 2021)torna all’attacco. Il suo ruolo di giornalista, di opinionista e di, almeno sui social, la spinge a dire la sua sull’argomento che più le sta a genio anche se questo spesso significa non essere coerenti. Questa è l’accusa che le viene mossa su Twitter in queste ore in cui il suo cognome svetta tra gli argomenti più twittati e tutto per via della sua uscita, poco felice in realtà, sule l’ombrettoato di. Al grido di “Lacon quelci sta dicendo qualcosa” e con tanto di primo piano della sua “vittima”, ecco cheha detto la sua anche in questo caso attirando polemiche e complimenti. Se da una parte c’è chi ...

stanzaselvaggia : Il Grande fratello e quei concorrenti che entrano nei reality per la stessa ragione per cui vengono espulsi. - stanzaselvaggia : Nessun capolavoro, bensì l'omicidio-suicidio di un vanaglorioso a cui interessa non solo far fallire le feste, ma a… - FatimaCurzio : RT @stanzaselvaggia: Ai fratelli d’Italia non frega nulla dei migranti, dei gay che non devono adottare, di elettori e pezzi della classe d… - Quinta00876879 : RT @stanzaselvaggia: Ai fratelli d’Italia non frega nulla dei migranti, dei gay che non devono adottare, di elettori e pezzi della classe d… - edistintivo : @francescatotolo @stanzaselvaggia Selvaggia Lucarelli, una poveraccia solo chiacchiere e distintivo senza vergogna e senza dignità -