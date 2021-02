Secondo giro di consultazioni Coro di Sì a Draghi dai micropartiti Oggi si chiude con i gruppi più grandi e domani tocca alle parti sociali Maggioranza e fiducia già scontate

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 9 febbraio 2021) Per l’Italia le priorità saranno il Recovery plan, il piano vaccini, le riforme. Tre quelle indicate: pubblica amministrazione, fisco, giustizia. E ancora: ambiente, lavoro – con la necessità di far rire i cantieri e di tutelare le persone che hanno perso il proprio posto -, turismo, investimenti, infrastrutture, scuola. E su quest’ultimo fronte rivedere il calendario scolastico – per fare recuperare ai ragazzi il tempo perduto – e assumere più docenti sono tra i rimedi cui starebbe pensando Mario. Per quanto riguarda le imprese c’è anche il problema del loro indebitamento, il che implica rafforzare la solidità del sistema bancario. Comincia a scoprire le carte il premier incaricato e inizia a tratteggiarsi il programma che illuminerà il governo di “alto profilo” alla cui formazione è stato chiamato dal capo dello Stato. Nel ...