Salerno | troppi contagi e poca assistenza | l’associazione Help chiede una seconda Usca VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti Ha scritto al presidente della regione Campania, al sindaco die al dirigente dell’asl ufficio di prevenzione,Tutela e Sostegno dei Consumatori, che, attraverso il suo Vice Presidente Lorenzo Forte, ha espresso grande preoccupazione e allarme per la situazione che si sta verificando nel comune Capoluogo diin merito aida Covid 19 e alla capacità di accogliere i pazienti nelle strutture sanitarie. “E’ sempre più evidente che una solain città non è una soluzione adeguata- si legge nel testo della lettera- c’è necessità di aprirne un’altra e di rafforzare i servizi territoriali per essere più efficienti e combattere sul nascere i focolai dio”. Le immagini (vedi ...