Può il governo Draghi passare da Rousseau? M5S e la democrazia diretta

"La sovranità non può essere rappresentata per la medesima ragione per cui non può essere alienata; essa consiste essenzialmente nella volontà generale, e la volontà non si rappresenta". In questa famosa frase del Contratto sociale c'è tutta la propensione di Rousseau per la democrazia diretta. Quella della Antica Grecia, dove tutti partecipavano direttamente. Anche se forse la vera democrazia diretta non è mai esistita. Tanto che ad Atene non votavano certo tutti: nemmeno Aristotele aveva mai pensato che donne, stranieri e schiavi potessero partecipare alla Assemblea. Del resto nei grandi Stati la democrazia diretta non può che essere residuale. "Il popolo faccia mediante i suoi rappresentanti ciò che non può fare da sé", ci ha insegnato Montesquieu.

Ultime Notizie dalla rete : Può governo Alessandro Di Battista, intervista Scanzi video Facebook/ Caos M5s, Draghi e Rousseau

...è disposto persino a guidare un governo di unità nazionale (Dio ce ne scampi) se gli venisse richiesto ", così "Dibba" scriveva su Draghi il 31 agosto scorso, confermato ancora in queste ore " Si può ...

Boschi e Nardella frenano su Conte candidato alle suppletive di Siena

E' sempre sopra il 30%', per questo 'non può essere così spesso destinatario di soluzioni calate ... Ad esempio il governo conte non ha avuto neanche un ministro, nè un viceministro, nè un ...

