Previsioni meteo del 9 febbraio, allerta su Campania, Basilicata e Calabria (Di martedì 9 febbraio 2021) Le Previsioni meteo per l’Italia di martedì 9 febbraio indicano la comparsa della perturbazione atlantica che porterà sul nostro Paese venti di burrasca, pioggia, neve e forte calo delle temperature in questa ottica il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile ha emesso un avviso di meteo avverso con allerta arancione su Campania, Basilicata e Calabria. E’ presente un’allerta gialla su Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri 8 febbraio e valido fino alla mezzanotte di oggi, 9 febbraio, è stato emesso un avviso di ... Leggi su ck12 (Di martedì 9 febbraio 2021) Leper l’Italia di martedì 9indicano la comparsa della perturbazione atlantica che porterà sul nostro Paese venti di burrasca, pioggia, neve e forte calo delle temperature in questa ottica il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile ha emesso un avviso diavverso conarancione su. E’ presente un’gialla su Veneto, Toscana, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri 8e valido fino alla mezzanotte di oggi, 9, è stato emesso un avviso di ...

MinisteroDifesa : Approda sui social dell’#AeronauticaMilitare la nuova rubrica Meteo #WeekEnd Maggiori info ?????? - ItalianAirForce : Le previsioni #Meteo per il #WeekEnd a portata di click! Da oggi consultare le previsioni sarà ancora più semplice:… - 3BMeteo : Previsioni #meteo su @radiokisskiss al #PippoPeloShow. Da oggi una serie di perturbazioni si alterneranno, prima de… - LuinoNotizie : Ecco le previsioni di #Meteo #LagoMaggiore per la giornata di oggi ---> - meteoredit : Le previsioni #meteo per martedì 9 febbraio le trovi su -