Pratola Serra | autovettura in sosta in fiamme nella notte

(Di martedì 9 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – I Vigili del Fuoco di Avellino, alle ore 23’00 di ieri 8 febbraio, sono intervenuti nel comune di, al corso Vittorio Emanuele, per un incendio che ha visto coinvolta un’in. Leche avvolgevano il veicolo sono state prontamente spente. Danni si sono registrati a due auto parcheggiate nei pressi. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

anteprima24.it

